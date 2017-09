Gentiloni: su età pensionabile pronti a discutere ma entro limiti

Roma (askanews) - "Dei margini per discutere" del possibile stop all'aumento dell'età pensionabile "ci sono sempre ma non per fare un'operazione generalizzata". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine del Consiglio dei Ministri aggiungendo che "valuteremo delle operazioni puntuali e penso che il governo abbia un atteggiamento di totale rispetto delle parti sociali, con cui avremo un confronto, così come con le diverse componenti della maggioranza. Dopodiché - ha sottolineato Gentiloni - sappiamo quali sono le cifre globali del nostro debito e quelle del sistema pensionistico. Siamo aperti alla discussione - ha ribadito - ma credo sia piuttosto chiaro quali siano i confini possibili di questa discussione".