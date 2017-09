Germania al voto, Merkel e Schulz sparano ultime cartucce

Berlino (askanews) - Ultima giornata di campagna elettorale in Germania prima del voto di domenica: elezioni che non dovrebbero creare grandi sorprese per quel che riguarda i risultati dei due grandi partiti popolari, Cdu e Spd, ma che invece sono del tutto aperte per quanto concerne gli altri schieramenti politici, con i sondaggi che negli ultimi giorni hanno registrato una significativa impennata dell'estrema destra.

Angela Merkel, che in questi ultimi giorni ha scelto di proposito di andare nei luoghi più ostili, è nella la sua circoscrizione elettorale nel Meclemburgo Pomerania, nell'ex Ddr, dove il movimento anti-immigrati ed anti-europeo Alternative fuer Deutschland riscuote maggiore consenso.

Nel suo discorso finale la cancelliera uscente ha fatto riferimento proprio al problema dell'immigrazione ma è stata fischiata da militanti di estrema sinistra e di estrema destra.

"Nei prossimi anni rafforzeremo gli aiuti allo svilippo, dobbiamo combattere l'immigrazione clandestina, proteggere le frontiere esterne che non lo sono e mantenere il controllo sulle altre" ha detto Merkerl.

Il suo avversario il socialdemocratico Martin Schulz, distanziato di molto nei sondaggi, sferrerà il suo ultimo attacco elettorale ad Aquisgrana, vicino alla sua città natale. Nel discorso a Berlino davanti ai suoi sostenitori ha invocato la possibile rimonta.

"Vi esorto a continuare a parlare delle elezioni fino a domenica nelle vostre famiglie e con i vostri amici" ha detto Schulz che è poi ha stigmatizzato l'estrema destra ribadendo che questa non è una alternativa valida per la Germania.