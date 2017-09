Il Movimento 5 stelle a Rimini, Grillo sul palco

Rimini, 23 set. (askanews) - Beppe Grillo canta a sorpresa all'inizio della seconda giornata di Italia a 5 stelle, l'annuale manifestazione del M5S nell'area all'aperto nei pressi della Fiera di Rimini denominata Park Rock. Tra i militanti del movimento c'è fiducia e voglia di cambiamento.

"I vecchi partiti sono il vecchio, io ho totale fiducia nel movimento perchè che farà del suo meglio per garantire un futuro ai miei figli".

"In Italia ci sono tante persone oneste e queste devono cominciare a governare, padri di famiglia, lavoratori e operai che crede in questo e sono quelli che governeranno per i prossimi 20 anni".

Il fondatore Grillo cederà il ruolo "formale" di "capo politico" del Movimento al candidato premier scelto nel voto on line di giovedì e venerdì, cioè a Luigi Di Maio. La giovane età del vicepresidente della Camera non preoccupa gli attivisti.

"Avendo visto l'esperienza che hanno avuto negli ultimi 25 anni gente che ha anche il doppio degli anni di Luigi, persone che hanno distrutto l'Italia con la Legge Fornero, con l'articolo 18, con forse lo Jus soli, ci manca solo che ci tolgano la dignità. Quindi ben venga un trentunenne".

Sul voto delle primarie del movimento però pesa la dichiarazione di un hacker che sostiene di aver ripetutamente violato il database di Rousseau per il voto on line. Pronta la smentita sul blog di Beppe Grillo "Nessun inquinamento nel voto".