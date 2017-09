Melania come Michelle al lavoro nell'orto della Casa Bianca

Dalle passerelle all'orto della Casa Bianca. Melania Trump ha deciso di prendere in mano zappa e paletta per occuparsi dell'orto del giardino della residenza presidenziale che venne creato da Michelle Obama. Dismessi tacchi e tailleur, la first lady per la sua versione contadina ha scelto di indossare sneackers basse, una camicia scozzese rossa con guanti rigorosamente in tinta e pantaloni neri. La moglie del presidente americano ha coinvolto nei lavori alcuni bambini del Girls and Boys Club of Greater Washington ai quali ha sottolineato l'importanza del mangiar bene: "Credo fortemente in un'alimentazione sana perché si riflette sulla salute della mente e del corpo e vi incoraggio a mangiare molta verdura e molta frutta così crescerete sani prendendovi cura di voi stessi" dice Melania. Michelle Obama durante i suoi otto anni a Washington è stata fortemente impegnata nella lotta all'obesità con programmi di fitness e di educazione alimentare, la bella Melania ora sembra voler seguire le sue orme.