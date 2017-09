Moda Milano, Armani punta su leggerezza e colore

Milano (askanews) - Perfetto e iconico Giorgio Armani sa come conquistare il pubblico,per l'estate 2018 punta su leggerezza e colore. "In questi tempi tanto tristi ci deve aiutare il colore!", dice Re Giorgio che a Milano manda in passerella spolverini verde menta e le giacche di organza rosse, abiti chiari che giocano con le trasparenze e i disegni pastello. Irrinunciabili tailleur col pantalone di sera nero e la giacca essenziale e seducente a stampe grafiche di fiori.