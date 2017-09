Striscia la notizia: Antonio Ricci attacca ancora Insinna

Milano (askanews) - 30 anni di Striscia la notizia e Antonio Ricci li celebra tornando ad attaccare Flavio Insinna, preso di mira nella scorsa edizione con i fuori onda sul programma dei Pacchi su Rai Uno.

"io pensavo a delle pene per Insinna, ma una così grossa come fare l'inviato per Bianca Berlinguer non me la aspettavo. Non lo auguravo né a lui, né a Bianca. Povero uomo, povera donna, povera tv pubblica. L'algido rigore della Berlinguer con l'esondante travalicare tutto di Insinna. Non mi sembra una convivenza che funzioni. Poi, per carità, ognuno ha le sue perversioni". E ancora: "Spesso, coi fuori onda, abbiamo mostrato la duplice faccia di alcuni personaggi. Il suo non era un colpo di testa, ha scientemente ripreso i responsabili di Affari Tuoi perché non erano riusciti a convincere la concorrente nemmeno con la violenza dandole dei pugni ad andare avanti col gioco tenendo il pacco fino all'ultimo".

