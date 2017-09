Angelo Bolaffi: anche Germania raggiunta da politica della rabbia

Roma, (askanews) - "E' un risultato in qualche modo storico: come è stato detto per i grandi partiti è il peggiore risultato rispetto al 1949. Significa che anche la Germania è stata raggiunta da quella politica della rabbia che ha caratterizzato gli ultimi mesi, anni della politica mondiale: Trump, Brexit, la Francia di Le Pen, l'Olanda, l'Austria, è stata raggiunta anche perché è stata raggiunta dai migranti: lo ha affermato il filosofo della politica e germanista Angelo Bolaffi, autore del recente libro

"Germania/Europa: Due punti di vista sulle opportunità e i rischi dell'egemonia tedesca", a margine della "Serata elettorale" a Villa Almone, residenza dell'ambasciatrice tedesca in Italia Susanne Wasum-Rainer.

"Un milione di migranti, molti dei quali di religione musulmana creano un problema di identità culturale-politica a un paese solido e forte come la Germania", ha sottolineato.