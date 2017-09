Di Maio incontra le start up: vogliamo un'Italia Smart Nation

Milano (askanews) - "La mia prima uscita dopo a mia elezione a candidato premier del Movimento 5 stelle vuole testimoniare una priorità di questo Paese: dare lavoro alle nuove generazioni, ma anche a quelle generazioni che perdono il lavoro per via delle nuove tecnologie e devono essere reinserite in occasioni lavorative e nuove forme di lavoro". Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 stelle, dopo un incontro a Milano con una trentina di giovani imprenditori presso l'incubatore per startup Talent Garden.

"Guardare a medio e lungo termine questo Paese, operare in questa direzione - ha aggiunto Di Maio - significa creare una Smart Nation, una nazione intelligente che consenta a tutti di trovare un'occasione lavorativa nelle nuove tecnologie e nei nuovi settori. Uno degli obiettivi che ci siamo dati è di arrivare a un milione di auto elettriche nel 2020, per farlo abbiamo bisogno di qualche centinaio di milioni di euro: in un Paese nel quale si spendono miliardi di euro ancora per le pensioni d'oro".