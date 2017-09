Germania, Afd si spacca, Petry: non entro nel gruppo al Bundestag

Roma, (askanews) - Colpo di scena nell'AfD all'indomani del successo elettorale, che ha visto il partito populista di destra tedesco ottenere oltre il 13% dei consensi.

La leader "moderata" Frauke Petry ha annunciato in conferenza stampa che non entrerà a far parte del gruppo parlamentare di Alternative fuer Deutschland al Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco.

"Dal 2013 la Afd ha chiaramente rappresentato l'opposizione ed è rapidamente diventata capace di governare dal 2015. Questo è ancora il mio obiettivo. Un partito anarchico, come abbiamo visto nelle ultime settimane, potrebbe avere successo all'opposizione, ma potrebbe non fare proposte credibili per governare".

Petry, che è la presidente del partito ma è in rotta di collisione con l'ala più estremista rappresentata dai due capilista Alice Weidel e Alexander Gauland, ha poi lasciato la sala della conferenza stampa.

La candidata Weidel, leader omosessuale del partito di estrema destra, ha detto che Petry da mesi non parla con loro e sul risultato del partito anti-islamico ha commentato:

"Non ci aspettavamo un risultato così buono. Abbiamo circa il 13% e siamo diventati la terza maggiore forza politica nel paese, siamo molto felici".