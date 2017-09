Germania, Salvini: non è un voto di paura ma di speranza

Genova (askanews) - "Il voto in Germania è una bella ventata di libertà, democrazia e partecipazione. E' l'ennesima dimostrazione che fortunatamente non vige, non vale e non vince solo il mondo delle banche, della finanza, dei mini lavori a tre euro all'ora, della pensione a 70 anni, dell'immigrazione fuori controllo". "Quello che molti giornalisti e molti politici italiani hanno commentato come un voto di paura, xenofobia, razzismo e intolleranza, è invece un voto di libertà, di futuro e di speranza per i giovani che chiedono regole e lavoro. Penso che sia un segnale positivo, per i tedeschi innanzitutto ma anche per l'Italia, perché i grandi inciuci e le grandi coalizioni nei grandi minestroni per obbedire alle richieste di Bruxelles e di Francoforte non valgono più". Lo ha detto il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti dei risultati elettorali in Germania, a margine di una visita al Salone Nautico di Genova.