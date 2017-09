Marta Dassù: Germania ora deve mettere in ordine a casa sua

Roma, (askanews) - "Il risultato principale a me pare è che la Germania nei prossimi mesi sarà ripiegata su se stessa, dovrà mettere la propria casa in ordine e questo significa che ciò che ci aspettavamo, cioè un forte attivismo sul fronte europeo, Macron e Merkel per la riforma della governance dell'eurozona, non accadrà così rapidamente ma verrà rinviato a quando la Germania avrà un governo in funzione": lo ha affermato Marta Dassù, studiosa di politica internazionale e direttrice di Aspenia, rivista del think tank Aspen Institute di cui è componente, ospite della serata elettorale organizzata dall'ambasciatrice tedesca in Italia Susanne Wasum-Rainer nella sua residenza Villa Almone.

"Questo dà teoricamente un po' di margine all'Italia che rischiava di restare ai margini e se si aggiunge anche il discorso di Theresa May a Firenze, e cioè il rinvio di fatto della Brexit, in effetti si apre uno scenario europeo con tempi più lunghi per quel che riguarda le riforme importanti sul futuro dell'Ue", ha aggiunto.