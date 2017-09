Sala: immigrazione-sicurezza centrali in Ue, sinistra risponda

Milano (askanews) - Il risultato delle elezioni tedesche "non credo potrà influenzare l'esito del referendum sull'autonomia della Lombardia, ma torniamo al solito punto: la questione dell'immigrazione e della sicurezza è centrale in Europa": così il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato il voto in Germania a margine della presentazione del Prix Italia. "Milano magari è un modello anche a parte - ha aggiunto Sala - però la sinistra deve trovare una risposta perchè così sarà dura. Vediamo cosa succederà in Italia, rimane il fatto che oggi abbiamo tutti gli altri governi che sono di centrodestra. Certamente c'è questo tema che è delicatissimo".