Tragedia all'air show, l'Eurofighter si schianta in mare

Terracina (askanews) - Un caccia Eurofighter del Reparto sperimentale volo dell'Aeronautica Militare è precipitato in mare durante una manifestazione aerea a Terracina, in provincia di Latina. Il pilota collaudatore, cap. Gabriele Orlandi, display pilot del velivolo, 36 anni, originario di Cesena, non ha fatto in tempo a lanciarsi fuori dal velivolo ed è morto nell'impatto. Ancora sconosciute le cause dell incidente. La dimostrazione in volo del caccia Eurofighter del Reparto Sperimentale Volo avrebbe dovuto precedere l'esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale "Frecce Tricolori" che, dopo l'incidente, ha annullato il proprio display.

Le operazioni di soccorso sono iniziate immediatamente dopo l impatto grazie ai mezzi di soccorso presenti sul posto e il corpo del pilota è stato recuperato. L Aeronautica Militare ha attivato le procedure per accertare le cause dell incidente. Il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, gen. Claudio Graziano insieme al Capo di Stato Maggiore dell Aeronautica Militare, gen. Enzo Vecciarelli hanno espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia e alle persone più care e vicine al pilota.