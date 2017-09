Valeria Fedeli "canta" Paolo Conte: Ius soli it's wonderful

Roma, (askanews) - Radio Rock 106.6 prosegue il suo tour musicale per sondare i vari pareri politici sullo ius soli. Così, dopo Cécile Kyenge, è stata Valeria Fedeli ad intrattenersi alla Karaoke Rock Bike dell inviato Dejan.

La ministra della pubblica istruzione ha deciso di reinterpretare una pietra miliare del repertorio di Paolo Conte, "Via con me", prendendola a pretesto per esprimere il suo assenso al ddl sulla cittadinanza ai figli degli immigrati.

"Sarebbe molto positivo - ha commentato Fedeli, concludendo poi proprio con una citazione del brano appena cantato - It s wonderful".