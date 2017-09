Brasile, governo rinuncia alle miniere nella riserva amazzonica

Brasilia (askanews) - L'Amazzonia tira un sospiro di sollievo. Dopo le roventi critiche giunte dall'interno e dall'estero, il governo brasiliano ha fatto una clamorosa marcia indietro riguardo alla proposta di consentire ai privati lo sfruttamento minerario di una grande riserva naturale nel bacino delle Amazzoni. L'ufficio del presidente Michel Temer promulgherà un nuovo decreto che ripristina le condizioni dell'area sulla base del documento che ha istituito la riserva nel 1984, come si legge in una nota del ministero delle Miniere e dell'energia.

La scorsa settimana Greenpeace aveva affermato che i minatori lavorano già in 14 miniere illegali e che ci sono almeno otto piste di atterraggio illegali nella riserva di Renca, grande quanto la Danimarca, nel bacino delle Amazzoni orientale. L'organizzazione ambientalista ha pure sottolineato come i rischi per Renca siano già enormi anche senza il decreto di Temer per lo sfruttamento minerario della regione da parte di società straniere, firmato il 25 agosto.

Nel suolo della foresta pluviale di Renca si celano oro e altre materie prime strategiche, ma l'area è protetta da decenni dall'industria privata e ospita numerose comunità tribali indigene. Oltre ai gruppi ambientalisti, anche la Chiesa cattolica si è schierata contro il provvedimento oltre alla modella brasiliana Gisele Bundchen. La riserva di Renca ospita gli indigeni Aparai, Wayana e Wajapi e vaste aree di foresta, per oltre 46mila chilometri quadrati.