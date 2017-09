Enrico Lucci si candida premier per M5S, ma è uno scherzo

Roma, (askanews) - Enrico Lucci, l'ex giornalista delle Iene, si candida a premier nel Movimento 5 Stelle. "Tra i due #VotaLucci", e il volto di Di Maio e di Lucci si affiancano su un bus che arriva davanti a viale Mazzini. Ma è uno sketch del giornalista.

"Votate Lucci, VotateLucci", è lo slogan divertente dell'ex Iena che ha presentato in Rai "Nemo - Nessuno escluso", il programma di Alessandro Sortino condotto da Lucci e da Valentina Petrini.

Il suo programma elettorale: "Fare ricorso al Tar per la candidatura di Di Maio perché - dice - ho scoperto che non ha pagato una sfoiatella, svelare tutti gli inganni dei poteri forti e rivelare al mondo che Kim Jong Un è iscritto al Pd e usa i nostri soldi per produrre missili".

Il programma indaga la realtà attraverso le storie, mettendo i protagonisti al centro del racconto, senza meditazioni, in onda su Rai2 giovedì 28 settembre ore 21.20.