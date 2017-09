TwinsHeel, un droide assistente per l'industria 4.0

Roma, (askanews) - "Seguimi", "vai avanti tu", "porta questo peso": il droide creato dalla start-up di Lione TwinsHeel ha già sedotto Ferrovie Francesi, Renault-Nissan e Siemens. Un domani potrebbe portare i pacchi postali, fare corse a domicilio e perfino pagare al posto dei padroni. Vincent Talon, co-ideatore assieme al fratello gemello Benjamin, del droide:

"Alla base siamo degli industriali, lavoriamo già per i gruppi automobilistici, areonautici e militari e abbiamo bisogno di questo tipo di piccoli robot per spostare dei pezzi nelle nostre fabbriche".

Dotato di due grandi ruote gemelle, questo veicolo terrestre assomiglia a R2-D2, il droide di Star Wars, è equipaggiato con un Lidar, sistema di teledetection laser, di camera 3D e può trasportare fino a 40 chili, e ha un'autonomia di 10 chilometri.

I fratelli Talon hanno creato la start-up nel 2014 per sviluppare e mettere in commercio, entro il 2020, questo droide, di cui ne esisteranno 5 versioni: dal cobot (robot collaborativo) al droide autonomo fino ai postini, passando per il droide tele-comandato a quello per ambienti chiusi.

"Immaginate il droide come il carrello del supermercato del futuro. Arrivate in un centro commerciale, andate in giro con il droide, vi segue dappertutto: fate le vostre spese, entrate in diversi negozi, il droide paga al posto vostro mentre voi prendete un caffé, e vi risparmia la coda davanti alla cassa".

Fino ad oggi - ha proseguito - i droidi possono essere utilizzati in ambienti chiusi, secondo la regolamentazione del lavoro; non si possono usare all'esterno, non può girare per le vie delle nostre città:

"Spero che le cose si evolvano entro il 2020 in Francia"

A fine 2017 - ha annunciato - spediremo un droide su misura per i tecnici di Ferrovie francesi (Sncf, Société Nationale des Chemins de fer Français) d'Oullins (metropoli di Lione) dopo averne testato un prototipo.