Voto Germania, Steinmeier ricorda "responsabilità storia tedesca"

Roma, (askanews) - Il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier ha commentato il risultato delle elezioni tedesche del 24 settembre, nel corso di una conferenza stampa a Berlino.

"Controversie, alle volte perfino controversie difficili, sono parte della democrazia. Chiaro deve essere signori e signore che nella competizione democratica ci sono regole, tra cui il rifiuto a ogni forma di antisemitismo e xenofobia". C'è inoltre il rispetto per l'avversario politico e, non ultimo, la responsabilità per la storia tedesca".

"Il segnale di domenica è stato molto chiaro. Dipende da tutti noi, dopo questa elezione in quanto società dobbiamo non dividerci ulteriormente ma cercare vie per restare uniti. Sono certo che ci riusciremo".