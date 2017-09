Batman in azione, in aiuto ai terremotati del Messico

Roma, (askanews) - Batman in aiuto dei terremotati di Città del Messico. Non è una fiction, nè fantascienza. Sono alcuni volontari vestiti da Batman che hanno deciso di dedicare alcune ore del proprio tempo per distrarre gli sfollati, non solo bambini, accampati nel centro di soccorso in Messico, a una settimana dal terribile sisma che ha piegato il Paese e che ha provocato oltre 330 morti.