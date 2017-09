Dior, Maria Grazia Chiuri: "La moda torni a essere un gioco"

Parigi, (askanews) - Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di Dior dal luglio 2016, è la prima donna a guidare la parte creativa del marchio in 69 anni di storia. Chiuri, che ha lavorato in precedenza per 16 anni con Valentino, durante una sfilata a Parigi ispirata dall'ex modella e artista femminista Niki de Saint Phalle, nota per le sue sculture giganti, ha affermato che "ci sono modelle naturalmente magre, altre no".

"Ero così felice di iniziare a lavorare nella moda quando non c'erano molte informazioni sulla moda. Vivevo la moda in un modo più giocoso, non con l'idea di una modella, ma più giocando con gli abiti, creando il vostro look. Credo che dobbiamo tornare a parlare in questo modo, in particolare per le nuove generazioni".

"Alcune modelle sono davvero magre, perché c'è una generazione che è cresciuta con l'idea che per essere modelle bisogna essere magre. Ma onestamente ci sono alcune modelle che sono magre in modo naturale, perché sono nate così".