Fincantieri-Stx, Boccia: auspichiamo si chiuda in logica europea

Milano (askanews) - Per il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia questo "è un giorno importante" quello in cui si tiene il bilaterale tra Francia e Italia per la vicenda Fincantieri-Stx. "È un segnale importante, auspichiamo che la vicenda Fincantieri-Stx si chiuda in una logica strategica nell'interesse di Italia, Francia ed Europa, e che le regole non siano usate contro i Paesi d'Europa ma per difendere i Paesi europei rispetto agli altri. Anche le dichiarazione del presidente Macron aprono a un'idea di riforme europee necessarie e determinanti, speriamo che serva ad accelerare il processo di riforma europea di cui tutti abbiamo bisogno", ha detto Boccia arrivando al forum "Rules of water rules for life" a Palazzo Isimbardi a Milano.

"Non a caso insieme alla Confindustria francese abbiamo sottoscritto un bilaterale che pone alcune questioni strategiche: la prima è l'apertura dei mercati e regole di reciprocità nel rapporto tra Europa e mondo esterno, l'altra è costruire una strategia di competitività dell'industria europea perchè la sfida è con il modo esterno", ha aggiunto il presidente di Confindustria.