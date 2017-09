Fs: il gruppo ha realizzato 500mila interventi sociali nel 2016

Roma, (askanews) - Le Fs, attraverso i loro Help center, nel 2016, hanno effettuato 500 mila interventi di assistenza contro il disagio sociale. Il gruppo ha presentato il rapporto dell'Osservatorio sul disagio e la solidarietà nelle stazioni italiane, da cui emerge che tra gli interventi effettuati, l'85% (circa 410mila) ha riguardato servizi di sostegno di base, come docce, erogazione di pasti e distribuzione di vestiario, con un forte incremento rispetto al 2015, a testimonianza dell'impatto significativo dei flussi migratori che ruotano attorno alle stazioni, in particolar modo nel Sud Italia. L'altro 15% (circa 75mila) include invece interventi di accompagnamento e orientamento.

Tra gli utilizzatori, circa 6mila gli italiani, 5mila gli stranieri comunitari e 11mila gli extracomunitari. Gli Help Center hanno totalizzato circa 4.500 giorni di apertura, con 32mila ore di attività, 46 operatori sociali attivi ogni ora su tutta la rete e 850 volontari.

Il punto lo ha fatto l'amministratore delegato delle Fs, Renato Mazzoncini: "Certamente Fs sta facendo un gran lavoro. Il problema è grosso, è un problema che investe il disagio, investe le nostre città, le nostre comunità, come in tutta Europa. Però devo dire che Fs, come un po' tutta Italia, sta reagendo in maniera proattiva e sta cercando di creare delle soluzioni, in particolare di accoglienza al disagio. Dobbiamo continuare, dobbiamo continuare a sviluppare la rete e dobbiamo continuare a collaborare con le associazioni di volontariato e del terzo settore e con le istituzioni. L'impegno di Ferrovie aumenterà nei prossimi anni, anche in termini di destinazioni di spazi e di risorse economiche, perché non può esserci una grande azienda che si sviluppa in maniera se non in socialmente sostenibile, quindi andiamo in questa strada".

Ad oggi gli Help Center sono 17, tra questi Roma Termini, Milano Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Torino e Trieste.