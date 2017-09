Gb, Corbyn attacca governo: su Brexit unitevi o fatevi da parte

Brighton, (askanews) - All'annuale congresso del partito a Brighton, il leader laburista britannico, Jeremy Corbyn, ha esortato i Tories di Theresa May a "mostarsi uniti o a farsi da parte" per l'interesse della Gran Bretagna sul delicato tema della Brexit:

"L'interesse nazionale non è mai stato così mal servito su un tema così vitale. Se non c'è altra ragione per i Tories di andarsene, il loro pasticcio interessato per la Brexit dovrebbe essere una valida ragione. Ho un semplice messaggio per il governo: per amore della Gran Bretagna unitevi o fatevi da parte".