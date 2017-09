Golf: tutto pronto per 74esima edizione Open Italia a Monza

Milano, (askanews) - Tutto pronto per il 74esimo Open d'Italia, la più importante manifestazione nazionale di golf ed evento principale del Progetto Ryder Cup 2022, che si disputerà al Golf Club Milano nel Parco di Monza da giovedì 12 ottobre a domenica 15. Il torneo, inserito tra gli otto della Rolex Series dell'European Tour, avrà per la prima volta un montepremi di 7 milioni di dollari. Alla presentazione svoltasi a Palazzo Lombardia ha partecipato il ministro dello Sport Luca Lotti che ha lodato il gioco di squadra messo in campo da governo ed enti locali per portare la Ryder's Cup a Roma nel 2022, evitando così una figuraccia per l'intero Paese.

Al torneo parteciperanno giocatori di altissimo livello con ben 25 atleti fra i primi 100 del world ranking e 7 vincitori di Major. Fra gli italiani il campione Francesco Molinari che punta al terzo titolo nella massima competizione nazionale. In totale i concorrenti saranno 132 e si giocherà sulla distanza di 72 buche. L'ingresso è gratuito e il ticketing sarà gestito dalla società Infront, media partner della Federazione Italiana Golf.

Il presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti: "Ci vantiamo di fare un evento così importante e costosissimo aperto a tutti a prezzo zero. Voglio vedere quanti sono gli sport in Italia che per eventi di questo genere non fanno pagare. Poi si dice che il nostro è uno sport di elite, il nostro è uno sport sempre più aperto".

Nell'ambito della Road to Rome 2022 e in avvicinamento all'Open, l'8 ottobre Monza diventerà un grande percorso di golf itinerante con 9 buche installate tra le vie della città per permettere ad appassionati e curiosi di mettersi alla prova.