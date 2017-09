In anteprima nella LEGO House: mattoncini e creatività

Billund (askanews) - In anteprima, a 24 ore dall'inaugurazione ufficiale, askanews è entrata nella nuova LEGO House di Billund in Danimarca. Uno spazio che, nelle parole dello storico proprietario dell'azienda, Kjeld Kirk Kristiansen, rappresenta la realizzazione di un sogno. Una serie di ambienti interattivi per ospitare costruzioni incredibili e dare una manifestazione fisica all'idea di educazione attraverso il gioco.