Meloni canta contro lo ius soli: "Ci vorrebbe un Daltanious"

Roma, (askanews) - Favorevoli o contrari allo ius soli? Radio Rock 106.6 ha già posto il quesito a diverse figure di spicco della politica italiana, ma non prima di aver testato le loro doti canore.

Cécile Kyenge e la ministra Valeria Fedeli ne hanno già dato prova, mettendosi in gioco alla Karaoke Rock Bike dell inviato Dejan. Giorgia Meloni non poteva essere da meno.

Così, la leader di Fratelli d Italia si è prestata alla causa anti-ius soli improvvisando la sigla del cartone animato "Daltanious".

Impossibile non porre gli accenti sui versi "dagli invasori ci difenderà" ed "extraterrestre via da questa terra mia", aggiungendovi poi: "Ci vorrebbe un Daltanious per liberarci da questi che ci governano, che fanno di tutto per lavorare contro gli italiani".

Meloni ha poi concluso ironicamente auspicando l intervento del robot anche per sorvegliare le coste italiane: "Anche più di uno. Perché poi lui quando gli girano le lame boomerang si sa che fa delle cose...".