Moda Parigi, Dior celebra il genio e la bellezza delle donne

Parigi (askanews) - La settimana della moda di Parigi si è aperta alla grande con Dior e la sua idea di donna. La sfilata della Primavera - Estate 2018 disegnata da Maria Grazia Chiuri primo direttore creativo donna della celebre maison che quest'anno festeggia 70 anni, è un mix ben congegnato di stili. Tanta grinta e forza in una passerella che celeban il genio delle donne, la stilista infatti ha voluto enfatizzare i codici della femminilità del brand rielaborandoli in versione contemporanea. Ancora spazio agli iconici abiti di tulle che sono un elemento immancabile in tutte le collezioni ma rivisitati in chiave moderna. Spazio anche al colore, alle righe e alle paillettes.