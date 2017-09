Moda Parigi, il casual sofisticato di Lacoste

Parigi (askanews) - Non solo polo e abbigliamento sportivo, ancora una volta il marchio Lacoste propone una linea casual sofisticata per la prossima Primavera-Estate. Capi morbidi e leggeri che danno la sensazione di un pomeriggio di un giorno di vacanza. Una sfilata importante in occasione dell'ottantacinquesimo anniversario della casa di moda e del ritorno a Parigi dopo 10 anni di sfilate a New York.