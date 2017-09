Il Bayern Monaco ha esonerato Carlo Ancelotti

Roma, (askanews) - È ufficiale: Carlo Ancelotti non è più l'allenatore del Bayern Monaco. A darne notizia è stata la società bavarese con poche righe sul suo sito web: "Dopo un'analisi interna, il Bayern Monaco ha annunciato di avere esonerato Carlo Ancelotti con effetto immediato". Al momento la squadra è stata affidata all'assistente Willy Sagnol: da verificare se avrà solo un ruolo da traghettatore o se sarà confermato per tutta la stagione.

D'altronde poche ore prima l'Ad del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, aveva fatto capire la decisione della società: "Le prestazioni della nostra squadra da inizio stagione non rispecchiavano le aspettative verso le quali miravamo. Ringrazio Carlo per il lavoro svolto e mi dispiace per questi sviluppi. Carlo è un amico e tale resterà, ma dovevo prendere una decisione professionale per il bene del Bayern. Aspetto una reazione positiva dalla squadra e la volontà generale di migliorare".