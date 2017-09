Kate Hudson, capelli cortissimi per la campagna anti-cancro

Roma, (askanews) - Kate Hudson ha visitato lo store di Fabletics a Torrance, in California, per festeggiare il lancio della campagna globale della moda nella lotta contro il cancro al seno promossa dall'associazione di categoria "Council of Fashion Designers of America" (Cfda), di cui fanno parte 350 stilisti statunitensi, e della sua azienda di abbigliamento sportivo e casual Fabletics.

"E' il secondo anno che collaboriamo con Cfda per l'associazione di beneficenza Fashion targets breast cancer (Ftbc). E' molto bello, è qualcosa che amo fare all'interno della mia azienda".

"Credo che se si usa la propria piattarforma per unire le comunità o portare consapevolezza per cose importanti, questa è una cosa bellissima da fare, è la cosa giusta".

L'attrice di "Almost Famous", si è presentata con un cappello a tese larghe sotto il quale si cela un taglio cortissimo, nuovo look richiesto per il film "Sister" della regista-popstar australiana Sia Furler a cui sta lavorando.