Le dive dei teenager "Maggie e Bianca": musica, tv, moda e tour

Roma, (askanews) - A partire dal primo ottobre "Maggie & Bianca Fashion Friends", le dive dei teenager, saranno in tour nei teatri delle principali città italiane. Dopo l'anteprima di maggio a Roma - "sold out" di entrambe le date all'auditorium Conciliazione - i protagonisti della serie tv dell'anno porteranno la loro musica in giro per tutta la penisola: più che dei live saranno dei veri e propri "eventi rock your world" con i fan ma anche con gli amanti della danza e della moda, per celebrare insieme il grande successo della serie (giunta alla terza edizione), cantando e ballando sulle note dei brani del programma.

Queste le prime date: 1 ottobre, Firenze (Teatro ObiHall); 14 ottobre, Napoli (Teatro Palapartenope); 22 ottobre, Torino (Teatro Alfieri); 1 novembre, Bologna (Teatro EuropAuditorium); 11 novembre, Bari (Teatro Team); 23 dicembre, Catania (Teatro Metropolitan); 6 gennaio, Milano (Teatro Ciak).

Maggie (Emanuela Rei), Bianca (Giorgia Boni) e i MoodBoards - Jacques (Sergio Ruggeri), Quinn (Luca Murphy) e Edu (Sergio Melone) sono ragazzi innamorati della musica e della moda, ma il successo che riscuotono tra i coetanei è dato dai valori e dai messaggi positivi in cui credono e che trasmettono: l'importanza dell'amicizia nella vita, l'inseguire i sogni che possono realizzarsi tramite l'unione con gli altri, la dedizione e il sacrificio per raggiungere gli obiettivi.

La serie televisiva "Maggie & Bianca Fashion Friends", prodotta da Rainbow - nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e multimediali, tra cui il popolarissimo "Winx Club" - in collaborazione con Rai Fiction, è giunta alla terza edizione, partita il 18 settembre su Rai Gulp (divenuto primo canale tra i teenager nel prime time proprio grazie al programma). Le prime due edizioni sono andate in onda anche su Netflix, e in Brasile, Russia, Francia, Germania, Polonia, Benelux e Grecia.