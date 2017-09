Milano, le prime immagini di "Flashdance il Musical"

Milano (askanews) - Ultime prove serratissime e tanta emozione in vista della prima di "Flashdance il Musical", la nuovissima produzione firmata Stage Entertainment e Full House Entertainment, ad aprire la stagione 2017/2018 del Teatro Nazionale CheBanca! di Milano, con debutto giovedì 5 ottobre 2017 e repliche fino al 31 dicembre.

Il cast è al lavoro per limare il nuovo allestimento teatrale, completamente inedito, è tratto dalla memorabile pellicola del 1983 "Flashdance" diretta da Adrian Lyne, scritto da Tom Hedley e Joe Eszterhaz con protagonista Jennifer Beals nel ruolo di Alex, che nello spettacolo sarà interpretata da Valeria Belleudi. Per raccontare la storia di una donna che insegue la sua passione con talento e determinazione la regia è affidata ad un'artista poliedrica e brillante: Chiara Noschese.

Le hit più famose (What a feeling, Maniac, Gloria, Manhunt, I love Rock'n Roll) in lingua inglese in un musical con una cifra stilistica completamente rinnovata in cui l'attualizzazione dell'estetica anni 80 arricchirà la scrittura originale del film per una versione fedele e indimenticabile.