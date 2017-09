Moda Parigi, la sensualità black and white di Guy Laroche

Parigi (askanews) - Punta tutto sulla seduzione Richard René che ha debuttato come direttore artistico di Guy Laroche durante la settimana della moda di Parigi. Una collezione per la primavera-estate 2018, che vede protagonisti il bianco e il nero, da soli o insieme, mentre tutti gli altri colori sono banditi. Una scelta drastica per lo sfilista che preferisce giocare con forme e tessuti.