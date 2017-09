New York, frenesia e intimità: il video del nuovo brano degli U2

Roma, (askanews) - Girato a New York, clip diretta dal regista svedese Jonas Akerlund. E' il video del nuovo singolo degli U2, "You're the best thing about me", il primo estratto dal 14esimo e atteso album in uscita "Songs of experience". Il nuovo singolo della band irlandese è la canzone più programmata dalle radio italiane secondo la classifica Earone.

Il nuovo album arriva a tre anni dall'ultimo lavoro della band capitanata da Bono Vox. E mentre l'album precedente voleva rappresentare le influenze e le esperienze vissute dalla rock band alla fine degli anni '70 e inizio anni '80, il nuovo disco è una collezione di brani in forma di lettere intime dedicate alle persone e ai luoghi vicine al cuore di Bono Vox, The Edge, Larry Mullen Jr. e Adam Clayton.