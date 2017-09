Onde gravitazionali, l'annuncio dell'Infn al G7 Scienza di Torino

Torino (askanews) - "Abbiamo realizzato questo esperimento con l'obiettivo principale: consentire con i nostri partner di Ligo di iniziare la nuova avventura dell'astronomia multimessaggera che ci consentirà di capire molte più cose sull'Universo in cui viviamo". A parlare è Giovanni Losurdo, fisico dell'Infn e project leader dell'intrerferometro franco-italiano Advanced Virgo che, intervenendo al G7 Scienza di Torino ha annunciato la nuova scoperta di onde gravitazionali, le increspature nello Spazio-tempo teorizzate da Albert Einstein nel 1916 e prodotte dalla collisione da oggetti supermassicci come 2 buchi neri, rivelate per la prima volta in maniera congiunta dai tre strumenti della collaborazione Virgo e Ligo, fra Italia e Stati Uniti.

"Annunciamo una scoperta ma siamo certi che altre ne seguiranno - ha spiegato lo scienziato italiano - i nostri Paesi hanno fatto investimenti importanti su questo esperimento perché hanno creduto in questa missione e l'hanno resa possibile e noi come cittadini ci impegnamo a ripagarli. Soprattutto, la nostra missione principale di donne e uomini di scienza è contribuire a spostare un po' più in là il confine di ciò che conosciamo, capire sempre meglio l'Universo di cui siamo parte. Oggi, come ai tempi di Galileo, l'umanità ha a disposizione uno strumento nuovo per guardare il cielo e, ogni volta che si usa uno strumento nuovo, si aprono nuove prospettive di conoscenza".

"Quello che anni fa poteva essere un progetto visionario (però, se non si ha visione non si riesce a perseguire i risultati) ora sta diventando un elemento molto importante - ha aggiunto il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli - apre oggi una nuova epoca per lo studio del nostro Universo, quindi faccio un augurio alle nuove generazioni che devono seguire queste scelte, proseguire con tenacia e determinazione, non arrendersi alle prime difficoltà altrimenti non si arriva ai risultati e penso che loro debbano essere protagonisti ulteriori di questa meravigliosa presentazione di oggi".