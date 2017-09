Al Villaggio Coldiretti di Milano la più grande fattoria in città

Milano (askanews) - Arriva a Milano il Villaggio Coldiretti #Stocoicontadini, la più grande fattoria mai realizzata in Italia nel centro storico di una città. Per l'intero weekend nell'area del Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza Castello, tutti potranno vivere l'esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano, dagli antichi sapori della tradizione allo street food.

Soddisfatto il ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina: "una straordinaria festa per l'agricoltura italiana, per l'agroalimentare italiano nel cuore di una città che ci ha dato tanto in questi anni ad alzare il livello di attenzione su questo tema, sono contento perchè penso che in questi anni abbiamo fatto un lavoro straordinario con Coldiretti in particolare, al servizio del territorio italiano, al servizio dell'agricoltura italiana. Migliaia di agricoltori, di allevatori si confronteranno e racconteranno ai cittadini la potenza di questo lavoro straordinario. Poi si lancia un messaggio fondamentale da qui: il messaggio della sostenibilità, noi possiamo essere a tutti gli effetti l'agricoltura europea piu sostenibile, possiamo essere leader della sostenibilità in agricoltura a livello mondiale".

Nel Mercato di Campagna Amica sarà possibile anche fare la spesa a chilometri zero con le specialità del territorio. Un trend sempre più in crescita: dal dopoguerra mai così tanti italiani hanno acquistato direttamente dagli agricoltori con una crescita esplosiva nell'ultimo decennio, come ha sottolineato il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo: "sei italiani su dieci dichiarano di comprare dagli agricoltori almeno una volta al mese. Coldiretti ha costruito la più grande rete di mercati degli agricoltori, fattorie e agriturismi sotto un unico marchio quello di campagna amica. 11mila agricoltori pronti a rispondere alla domanda di italiano, alla domanda di biologico, alla domanda di locale dei cittadini italiani".

Tra gli stand non solo cibo ma anche piante e animali salvati dall'estinzione, assieme a oche, anatre, conigli e galline che animano la campagna italiana e che fanno dell'Italia il leader europeo della biodiversità.