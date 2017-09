Cinque mostre al Guido Reni Discrict: dallo spazio ai Lego

Roma, (askanews) - Un percorso di "multimostre" in uno spazio espositivo completamente rinnovato. La storia e il futuro della conquista dello spazio, 350 corpi interi e organi plastinati, le coinvolgenti esperienze alla scoperta della scienza, l'emozione dei dinosauri e il fascino dei mattoncini Lego. Sono queste le cinque mostre (quattro al via dal 30 settembre e una dal primo novembre) che compongono il cartellone autunnale del Guido Reni Discrict, la location protagonista dell'ambizioso progetto di marketing degli usi temporanei realizzato da Urban Value (la divisione di Ninetynine - società di marketing, advertising ed eventi) che ha recuperato l'ex caserma che il gruppo Cassa depositi e prestiti ha scelto di mettere al servizio della comunità locale trasformandola in un contenitore di eventi capace di generare valore culturale ed economico per la città.

Simone Mazzarelli, Ceo di Ninetynine, che ha rivalutato lo spazio: "Siamo entrati all'interno dello spazio alla fine di novembre investendo circa 1 milione e mezzo per il recupero complessivo, restituendo circa 27 spazi diversi disponibili e immettendoli sul mercato degli eventi. Ha generato in appena otto mesi la realizzazione di quasi 55 eventi maggiori, oltre mille imprese sono state coinvolte, quasi 283 posti di lavoro generati. Si stima che l'indotto complessivo entro la fine dell'anno sarà di circa 37 milioni di euro".

Troviamo dunque Cosmos Discovery con 250 cimeli delle missioni spaziali di Usa ed ex Urss e per la prima volta pezzi inediti del settore aerospaziale; Dinosaur Invasion, una giungla popolata da 40 dinosauri a dimensione naturale e in movimento; Real Bodies, scopri il corpo umano, Birkmania con 120 opere di mattoncini Lego, tra cui il transatlantico Titanic lungo oltre 10 metri; dal primo novembre anche Scientopolis, alla scoperta della scienza.

Claudio Panadisi, co-founder di Time4Fun: "In un unico grande distretto la possibilità di visitare anche contemporaneamente più mostre culturali. Diamo la possibilità ai visitatori di imparare attraverso l'intrattenimento".

A fare da 'guida' nella giornata dedicata alla stampa, Alessandro Cecchi Paone: "Una volta tanto Roma è all'avanguardia perché propone al mondo non una multisala cinematografica ma una multimostra. Non risultano precedenti".