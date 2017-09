Come guardare a un mondo inquieto: apre Internazionale a Ferrara

Ferrara (askanews) - Si è aperta, come di consuetudine con la consegna del premio Anna Politkovskaya al giornalista Can Dundar da parte del sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, l'undicesima edizione del festival Internazionale a Ferrara, tre giorni con giornalisti provenienti da 140 Paesi per provare a capire il mondo, che in questo 2017 appare sempre più inquieto e attraversato da tensioni profonde. Nel logo di questa edizione l'elemento chiave è un cannocchiale, che rappresenta la volontà di guardare l'attualità con un certo distacco. Questo il consiglio della direttrice del festival, Chiara Nielsen:

"Soprattutto di non farsi impressionare dall'attualità, di non cavalcarla sull'onda delle passioni, ma di riuscire poi dopo a trovare quel distacco, ma il distacco è il ragionamento, la razionalità. Noi vediamo in Europa cosa sta succedendo, vediamo negli Stati Uniti con l'elezione di Trump, ecco, vogliamo tentare di capire perché c'è questa sfiducia, perché c'è questa rabbia che sta montando".

Rabbia, ma anche voglia di conoscere e di interpretare sia il presente sia il futuro, ben rappresentato dai molti giovani che anche quest'anno sono attesi a Ferrara per seguire incontri sulla politica, sugli esteri, l'ambiente.

"Si pensa sempre che i ragazzi non si interessino più a questi argomenti - ha aggiunto Nielsen - invece si interessano, basta che si riesca a parlargli. Noi tenteremo di parlargli, come al solito, come fa il settimanale, non soltanto con delle analisi, approfondite, teoriche, al limite del complesso e del difficile, ma anche con altri linguaggi, voglio ricordare un incontro tra tutti, sul graphic novel con Zerocalcare e Guy Delisle, che attraverso i loro libri hanno tentato di raccontare il mondo e la realtà internazionale".

Una realtà che, in ogni caso, può essere guardata anche con spirito diverso, grazie al contatto diretto con gli ospiti di Internazionale e all'approccio che il Festival prova a dare.

"Tenteremo di fare nuovamente il giro del mondo - ha concluso la direttrice - dell'attualità e non soltanto, con la solita precisione che speriamo di avere e tentando di avere anche la leggerezza per capire meglio le cose".