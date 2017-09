Greenpeace protesta contro le trivellazioni in Amazzonia

Rio de Janeiro (askanews) - Grande e spettacolare mobilitazione di Greenpeace a Rio de Janeiro contro le trivellazioni in Amazzonia. Alcuni attivisti hanno protestato davanti alla sede della compagnia petrolifera francese Total per denunciare il piano per lo sfruttamento petrolifero della foce del Rio delle Amazzoni. Gli ambientalisti, che hanno protestato con il viso e il corpo sporchi di petrolio, ritengono che il piano metterebbe a rischio la Barriera corallina che si trova alla foce dell'imponente corso d'acqua. Un drone si è alzato in volo con uno striscione, un altro è stato steso davanti alla sede della compagnia petrolifera per denunciare lo scempio ambientale.