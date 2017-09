India, almeno 15 morti per la calca su un ponte della ferrovia

Mumbai (askanews) - Una calca nell'ora di punta dei pendolari a Mumbai, in India, ha causato la morte di almeno 21 persone su un ponte della ferrovia. Le cause della calca non sono chiare, ma il numero delle vittime potrebbe salire perché si contano molti feriti in condizioni critiche. L'incidente è avvenuto su un ponte ferroviario molto stretto che collega le stazioni di Parel e Elphinstone. Le immagini diffuse dagli utenti su Twitter.