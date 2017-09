Russia, Navalny su Twitter: sono stato arrestato a Mosca

Mosca (askanews) - L'oppositore russo Alexey Navalny ha annunciato sul suo account Twitter di essere stato arrestato a Mosca. Navalny è stato fermato dalla polizia all'uscita dalla sua abitazione mentre si stava dirigendo a un incontro elettorale nella provincia della capitale russa, come ha scritto sui suoi account social.

"Mi hanno arrestato mentre ero nell'ingresso di casa mia. Adesso mi portano da qualche parte per dare spiegazioni", ha scritto su Twitter. Sull'account Instagram ha postato un breve video in cui si vedono gli agenti che scendono dall'auto per arrestarlo.

Sempre su Twitter ha scritto di essere stato portato in commissariato ma senza sapere ancora la motivazione del fermo. Secondo la portavoce di Navalny, Kira Iarmych, l'oppositore che intende sfidare Putin alle prossime presidenziali di marzo 2018, avrebbe dovuto prendere il treno per recarsi a una manifestazione autorizzata.

"Il vecchio Putin non vuole che io vada a Nizhny Novgorod", ha scritto Navalny. E' la prima volta che il blogger viene arrestato dalla fine della detenzione a giugno dopo le manifestazioni anti-corruzione.