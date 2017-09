Stupro 13enne a Milano, fermato già condannato per 20 violenze

Milano (askanews) - "E' stato uno sforzo intensissimo, siamo partiti da poco e niente ma lavorando ininterrottamente per 24 ore, con 150 uomini per strada a Milano, siamo riusciti a restringere prima il campo e poi ad esercitare una pressione investigativa così alta che la persona si è vista costretta a presentarsi in Procura con l'avvocato per ammettere di essere l'autore di una violenza sessuale ai danni di una infraquattordicenne commessa in zona Gambara". E' quanto ha spiegato il dirigente della Squadra Mobile di Milano, Lorenzo Bucossi, a margine della conferenza stampa in Questura per annunciare l'arresto di Edgar Bianchi accusato dello stupro di una 13enne pedinata e aggredita sul pianerottolo di casa il 27 settembre 2017 a Milano.

"La persona - ha concluso Bucossi - ha già una condanna a 12 anni e ne ha scontati 8 per oltre 20 violenze sessuali commesse tutte con le stesse modalità negli androni dei palazzi (a Genova) ai danni di ragazze giovanissime, molte delle quali infraquattordicenni, per cui ritengo che si possa dire serenamente che si tratti di un seriale".