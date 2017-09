Trasparente e Green, la Tour Montparnasse cambia veste

Parigi (askanews) - Sarà luminosa, al contrario della versione attuale tutta vetri scuri e opachi. Sarà trasparente e sarà green. Si rifà il look la Tour Montparnasse, uno degli edifici meno amati di Parigi, che svetta nell'omonimo quartiere della capitale francese dagli anni settanta. A Parigi è stato presentato il progetto di cinque architetti per restaurare il secondo grattacielo più alto di Parigi.

"Il problema è che la torre è stata concepita per ospitare uffici, è anche questo che ha fatto disamorare i parigini", ha spiegato l'architetto Fréderic Chartier.

La nuova torre sarà invece aperta 24 ore su 24 e proporrà tante attività rivolte alla popolazione. All'ultimo piano avrà una serra agricola alta 18 metri con vista impareggiabile sulla metropoli.

"Che cosa sono riusciti a fare - ha commentato Alexandre Labasse membro del jury del concorso - in basso ci saranno sale per conferenze, asili, un giardino al 14esimo piano, spazi per il-working, un hotel, un ristorante. E' una città a forma di torre"

Si tratta di una grande opera dal costo di circa 300 milioni di euro finanziata dai 40 proprietari della Tour Montparnasse.

"Sarà una torre eco-sostenibile, una torre in anticipo sui tempi. Utilizzeremo l'energia eolica sulle facciate per la ventilazione degli spazi interni. Sarà un modello nel mondo da un punto di vista ambientale" ha spiegato Gilles Vuillemard, del collegio sindacale dei proprietari della Tour.

Il restyling dovrebbe concludersi entro il 2024, giusto in tempo per mostrare la nuova Tour Montparnasse in occasione dei Giochi olimpici di Parigi del 2024.