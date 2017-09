Tutti a ballare a Milano con la "Just dance world cup"

Milano (askanews) - Tutti a ballare e a scatenarsi a Milano per la Just Dance World Cup, il torneo mondiale a del videogioco di ballo per eccellenza. Dopo le qualificazioni online che hanno già portato alla selezione dei primi quattro finalisti, è arrivato il momento dei casting live, nel quale verranno scelti altri quattro ballerini provetti, pronti a giocarsi la finalissima nazionale con coreografie degne delle migliori dance crew. L'appuntamento per chi sogna di partecipare al mondiale del 2018 è sabato 30 settembre 2017, dalle ore 10 alle ore 20, al NH Hotel Milano Fiera. A giudicarli un team di web influencer appassionati di Just Dance, da Favij alla Sabri Gamer e Riccardo Dose, capitanati da un volto noto nel panorama dei talent show italiani, Alessandra Celentano.

Just Dance, il videogioco più ballato e venduto al mondo nel suo genere, grazie alla perfetta combinazione tra show, intrattenimento, divertimento e attività fisica. Ulteriori informazioni sulla Just Dance World Cup sono disponibili sul sito ufficiale, mentre per il Just Dance Day è disponibile un video di benvenuto che riepiloga le informazioni relative allo svolgimento dell'entusiasmante giornata.