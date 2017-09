Usa vs Cuba: taglio staff ambasciata, sconsiglia viaggi, no visti

L'Avana (askanews) - I rapporti tra Stati Uniti e Cuba tornano ai tempi della guerra fredda. Washington ha deciso di bloccare l'emissione di visti a Cuba a tempo indeterminato, di rimpatriare circa il 60% del personale che si trova all'ambasciata all'Avana, e con un 'travel warning', ha avvisato i viaggiatori statunitensi di non visitare il Paese caraibico a causa degli "attacchi specifici" contro alcuni diplomatici statunitensi.

Funzionari governativi hanno fatto sapere che è stato ordinato a tutto il personale non essenziale di lasciare Cuba e che solo il "personale d'emergenza" rimarrà all'Avana. Il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, ha però assicurato che gli Stati Uniti manterranno rapporti diplomatici con Cuba".

I rapporti tra Stati Uniti e Cuba sono entrati in crisi dopo una serie di strani episodi che hanno coinvolto il personale degli Stati Uniti: diversi funzionari dell'ambasciata infatti hanno avuto problemi all'udito e all'equilibrio, che in alcuni casi si sono trasformati in danni permanenti. Non è chiaro cosa sia successo e molti esperti parlano di sistemi di registrazione per spionaggio che non hanno funzionato o dispositivi acustici con ultrasuoni in grado di provocare danni all'udito.