Bali, i movimenti del vulcano Agung in time-lapse

Kuta (askanews) - Le attività del vulcano Agung sull'isola indonesiana di Bali vanno avanti dal mese di agosto. Per la minaccia alla popolazione in caso di eruzione, sarebbe la prima dal 1963, sono state evacuate decine di migliaia di persone. Ecco le attività in time lapse di Agung, che si trova a circa 75 chilometri dalle mete turistiche di Kuta e Seminyak.