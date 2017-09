Moroder: sogno di lavorare con Lady Gaga, Rihanna e Beyonce

Torino (askanews) - Un tour in giro per il mondo con il suo nuovo spettacolo "An evening with Giorgio Moroder". Ma anche il lavoro di compositore per la colonna sonora della terza serie di "The queen of the south". Giorgio Moroder a 77 anni vive una nuova primavera artistica come dj e come compositore. E ha un sogno nel cassetto, anzi più di uno: "Lavorare con Lady Gaga, Rihanna e Beyonce". Lo abbiamo incontrato a Torino per il suo debutto europeo. "An evening with Giorgio Moroder" inaugura "Big Bang", due settimane di concerti, eventi ed happening con cui apre al pubblico il nuovo polo artistico torinese, le Officine Grandi Riparazioni.

Cauto, perfezionista, ma anche pronto alla battuta e alla mano, Moroder nel tempo libero raramente ascolta musica. "Ultimamente mi piace molto Justin Bieber e poi quel pezzo favoloso 'Despacito'. Mi piacciono i cantanti pop che funzionano bene in radio. Poi io non ascolto molta musica", ha detto. "Se sei in studio ore e ore quando vado a casa preferisco guardare la tv, leggo molto. Non ho neanche il sistema stereo a casa".

In 40 anni il mondo della musica è cambiato moltissimo, racconta il compositore, che ha vinto 3 Oscar e venduto milioni di dischi: "Incidere oggi è abbastanza differente. E' più una collaborazione. Per esempio con Sia, io le ho dato loro la base, poi lei ha cantato a casa sua e poi via mail mi ha mandato il pezzo, io l'ho cambiato. E' diverso da quando lavoravo con Donna Summer, quando stavamo in studio uno o due mesi a lavorare su ogni pezzo".

A 40 anni da "I feel love" vede una nuova Donna Summer? Scuote la testa. "Oggi una nuova Donna Summer dovrebbe avere 16-18 anni, giovane e preparata. Se vuoi essere un fenomeno pop cantare non basta più, devi saper ballare e recitare. Non a caso oggi molti dei grandi fenomeni pop sono attori della Disney".