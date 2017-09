Nasce la LEGO House, il mattoncino come filosofia creativa

Billund (askanews) Non solo Legoland: nella cittadina danese di Billund, paese di 6mila anime e luogo natale della più celebre azienda di giocattoli al mondo, è stata inaugurata la LEGO House, uno spazio di 12mila metri quadrati dedicato all'universo creativo dei mattoncini. A fare gli onori di casa, nel giorno riservato ai media di tutto il mondo, il proprietario dell azienda, nonché discendente dei fondatori, Kjeld Kirk Kristiansen, che vuole fare di Billund la capitale mondiale dei bambini.

"È un altro sogno che diventa realtà, questa LEGO House ha detto durante il discorso di saluto -. La mia visione della House è quella di offrire l esperienza definitiva della filosofia LEGO, per mostrare le possibilità infinite di un mattoncino. Questo luogo è una manifestazione di ciò che è l idea LEGO .

La sensazione, mentre si scoprono le diverse aree della House, è quella di essere calati, più che in un luogo fisico, in un modo di pensare. "Entrando qui ha spiegato ad askanews Jorgen Vig Knudstorp, chairman del board di LEGO Group è possibile capire, attraverso il gioco, che cos è il nostro brand, che cosa rappresentano i nostri prodotti, ma anche la storia dell azienda".

"Lavoriamo in una organizzazione orizzontale ha aggiunto il manager che incoraggia le opinioni diverse, perché pensiamo che sarebbe folle credere che ogni problema che ci poniamo, che sia la crescita nel mercato cinese oppure lo sviluppo di nuovi prodotti nel futuro, abbia una sola possibile risposta. La creatività passa attraverso la diversità .

Un ruolo decisivo nella definizione di che cosa è, o, meglio, che cosa rappresenta la LEGO House lo gioca la LEGO Foundation, organizzazione che agisce a fini non commerciali e che detiene il 25% dell azienda. John Goodwin, il CEO della Fondazione, si fa portavoce del motto: imparare giocando. "La nostra missione ci ha spiegato è ridefinire il gioco e reimmaginare l apprendimento. Noi proviamo a cambiare il modo di pensare delle persone attraverso il gioco. La LEGO House è una incredibile manifestazione del concetto di imparare attraverso il gioco, che mette insieme tutte le attività che lo rendono possibile .

LEGO House, comunque, è anche e soprattutto uno spazio in cui i visitatori possono vivere esperienze, siano esse quella di girare un film in stop motion con le minifigure oppure di inventare un pesce che poi viene lasciato nuotare in un grande mare digitale, o ancora gare tra auto da corsa più o meno credibili e incontri con robot fatti di mattoncini colorati, ma programmabili e controllati con un tablet da remoto. Per arrivare a tutto ciò, naturalmente, c'è voluto del tempo.

"È stato un lungo viaggio durato sette anni - ci ha confermato Jesper Vilstrup, general manager della LEGO House - nel 2010 KK Kristiansen ha avuto l'idea di questo luogo e da quel momento ci siamo messi al lavoro per capire come avrebbe dovuto essere realizzata. Per questo abbiamo fatto una gara tra architetti e a vincere è stato lo studio danese BIG".

Nel momento in cui Billund ha visto la propria municipalità unirsi a quella di un'altra cittadina è apparso a tutti naturale collocare la LEGO House nel centro del paese, dove prima sorgeva il palazzo comunale. Un luogo simbolico, che testimonia ulteriormente il radicamento di questa azienda ormai globale con il proprio luogo d'origine e la volontà di portare ancora più turisti nel cuore, piuttosto remoto, della pianura danese.

Anche perché non capita esattamente tutti i giorni di incontrare la famiglia reale della più antica monarchia del mondo all'inaugurazione di uno spazio riservato al gioco e al divertimento, così come di potersi gustare un pasto ordinato assemblando dei mattoncini e servito, in confezioni fatte di LEGO, da due simpatici robot dai grandi occhi tondi. Altre magie offerte, alla carta, dentro questa sorprendente House.