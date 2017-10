Catalogna al voto, giornata di repressione e violenza

La lunga giornata del primo ottobre in Catalogna con il referendum per l'indipendenza da Madrid è stata contrassegnata da violenze in tutta la regione autonoma ma soprattutto a Barcellona. I catalani si sono recati pacificamente alle urne in una giornata ad altissima tensione.

La polizia spagnola ha fatto irruzione con i manganelli, sparando pallottole di gomma e lanciando lacrimogeni, nei seggi dove migliaia di catalani si sono recati alle urne per votare nel referendum d'indipendenza proibito da Madrid. I servizi di emergenza catalani hanno soccorso 761 persone ferite o contuse ai seggi, secondo l'ultimo bilancio. Il ministero del Interni ha detto che 33 agenti di polizia hanno avuto bisogno di assistenza medica.