Comuni, De Magistris: non c'è più tempo da perdere

Roma, (askanews) - Per i Comuni non c'è "più tempo da perdere, la manovra si sta scrivendo adesso, attendiamo risposte. Fino ad ora siamo stati molto fermi, non a caso anche il Papa ha detto che i sindaci devono avere coraggio oltre che prudenza e noi oggi abbiamo espresso grande coraggio". A spiegarlo è stato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro che il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha avuto con i sindaci delle città metropolitane. "Abbiamo fatto proposte tecniche ma il dato politico è che all'incontro c'erano tutti i sindaci, ognuno con la propria posizione politica ma uniti nel difendere i territori. Il Governo - ha aggiunto - ha preso l'impegno a istituzionalizzare il tavolo e ha ritenuto le nostre proposte ragionevoli e da esaminare punto per punto".